ROMA, Con il vice out, se salta Mou: con i viola Conti?

Ai più non sarà sfuggita la dedica di Mourinho, dopo la vittoria sul Sassuolo, al suo vice Foti che ieri non si era potuto sedere in panchina per la squalifica di due giornate dopo l'espulsione rimediata contro l'Udinese. L'allenatore in seconda deve scontare ancora una giornata e dunque c'è attesa per la decisione della giustizia sportiva su Mourinho. Se l'eventuale squalifica di Mourinho dovesse arrivare prima di domenica e della gara Roma-Fiorentina (i 5 giorni per le meorie difensive scadrebbero venerdì) i giallorossi si troverebbero nella situazione di essere senza allenatore.

Chissà dunque che non tocchi ancora a Bruno Conti nell'eventualità che Mourinho, già recidivo nelle sue esternazioni contro gli arbitri, venga squalificato. La bandiera giallorossa - ora responsabile del settore giovanile da Under 10 ad Under 14 a stretto contatto con il capo allenatore Alberto De Rossi - si è già seduto sulla panchina della prima squadra infatti ad inizio campionato contro Salernitana e Verona, investito proprio da Mourinho. La squalifica del portoghese ovviamente non è scontata, potendo risolversi tutto in una multa.