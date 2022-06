ROCCATI, Terracciano può rimanere il titolare

Ospite della trasmissione "A Tutto Mercato", su TMW Radio, per commentare vari temi dell'attualità, l'ex portiere Marco Roccati (dal 2004 al 2006 con la maglia della Fiorentina) ha parlato di due profili che interessanto ai viola per la porta, ovvero Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi:"Carnesecchi è un ragazzo che conosciamo bene e che è passato per la nostra "accademia del portiere": è un bravo ragazzo l’abbiamo conosciuto in un suo periodo difficile dove addirittura pensava di cambiare ruolo. Siamo riusciti a convincerlo a restare in quel ruolo e abbiamo avuto ragione viste le prestazioni; è un ragazzo con un gran fisico e un gran carattere, certo potrebbe pagare un salto ad una squadra importante come la Lazio ma penso che alla lunga venga fuori la sua forza. Andando alla Lazio incontrerà anche un preparatore di grande livello e la persona giusta per farlo crescere ancora, secondo me negli anni può dare fastidio anche a Donnarumma. Su Vicario non l’ho seguito tantissimo ma devo essere sincero: quest’ anno all’Empoli ha fatto una grandissima stagione, parlando con il suo preparatore me ne ha parlato benissimo e darà garanzie nel tempo”.

Che ne pensa della stagione di Terracciano?

“Penso che Terracciano abbia fatto una buona stagione. Se Italiano lo ha fatto giocare tutta la stagione è sicuramente perchè ha visto la sua preparazione. Molti lo danno già come ripiego ma credo che, a meno che la Fiorentina non trovi un portiere che gli faccia fare un salto ulteriore, possa essere confermato”.