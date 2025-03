Rivoluzione Var: da adesso le decisioni verranno mostrate e spiegate ai tifosi

La Serie A si prepara a un cambiamento storico. A partire dalla 30ª giornata di campionato (la prossima), la Lega introdurrà l'integrazione del segnale VARDict (le grafiche televisive mostrate durante i controlli VAR) sui maxischermi degli stadi, permettendo così agli spettatori di essere informati in tempo reale su eventuali revisioni in corso o su controlli VAR particolarmente lunghi. Lo spiega la Gazzetta dello Sport: non si tratta della possibilità di visionare le stesse immagini che l'arbitro avrà a disposizione sul suo monitor ma, almeno per il momento, di un'indicazione sul tipo di intervento, non sempre d'immediata comprensione per i tifosi allo stadio.

La novità più gustosa, scrive la rosea, arriverà per le semifinali di Coppa Italia: esclusivamente per questa competizione, e in seguito alla recente decisione presa dall’IFAB durante il 139° Annual General Meeting, la Lega Serie A, in accordo con FIGC e AIA, avvierà la sperimentazione della trasmissione del Segnale Audio dell’Arbitro. Questo sarà diffuso sia negli stadi che in televisione, ma con la specifica limitazione alla spiegazione delle decisioni prese dal direttore di gara dopo un intervento VAR per "On-Field-Review" (OFR). Si inizierà subito col botto, col derby Milan-Inter in semifinale (oltre a Empoli-Bologna).

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha dichiarato: "Le modalità con cui i direttori di gara comunicheranno le loro decisioni dopo un OFR mirano a rendere i provvedimenti sempre più chiari e trasparenti per calciatori, dirigenti e tutti gli stakeholders coinvolti, compresi gli spettatori sugli spalti e i telespettatori".