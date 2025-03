Dagli inviati Rifinitura al Viola Park: grandi sorrisi ed entusiasmo alla vigilia del Panathinaikos

Allenamento di rifinitura al Viola Park. La Fiorentina è scesa in campo alla vigilia dell'ottavo di ritorno, in Conference Laegue, contro il Panathinaikos. Tutti presenti a parte Andrea Colpani al quale è stato applicato un tutore. Clima disteso grandi sorrisi, soprattutto da parte di Dodo tra i più energici come sempre. Queste le immagini raccolte da FirenzeViola.it al centro sportivo di Bagno a Ripoli: