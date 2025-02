FirenzeViola Rafa Mir, la Fiorentina tratta col Siviglia. Ma c'è poco tempo, affare difficile

La Fiorentina sta facendo un tentativo in extremis per un ultimo acquisto prima del gong finale. Si tratta di Rafa Mir, attaccante del Valencia in prestito dal Siviglia, che in serata è stato offerto ai dirigenti viola. Il giocatore è oggetto di trattativa in questo momento fra i due club, ma il poco tempo a disposizione per chiudere l'affare rende la strada molto in salita, con possibilità di riuscita tutt'altro che alte. Seguiranno aggiornamenti entro mezzanotte.