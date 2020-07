QUI CAGLIARI, Unico in dubbio è Nainggolan

Radja si o Radja no? Il centrocampista del Cagliari non è al meglio e ha tirato la carretta per diverse partite a strettissimo giro: possibile per lui un impiego ridotto. Per il resto pochi dubbi, con Klavan che dovrebbe tornare nel trio di centrali vista la lista di indisponibili e il duo d'attacco formato da Simeone e Joao Pedro. Questa la probabile del Cagliari secondo i quotidiani:

Il Corriere dello Sport (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Nandez, Mattiello, Nainggolan, Rog, Lykogiannis, Simeone, Joao Pedro

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Nandez, Mattiello, Nainggolan, Rog, Lykogiannis, Simeone, Joao Pedro

Tuttosport (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Mattiello, Nainggolan, Rog, Ionita, Simeone, Joao Pedro

L’Unione Sarda (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Nandez, Mattiello, Nainggolan, Rog, Lykogiannis, Simeone, Joao Pedro