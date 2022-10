QUARTA, Mondiale? Un sogno. Ora penso ad ACF

Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta ha parlato al media argentino Doble Merito. Queste le sue parole in un'intervista uscita qualche giorno fa ma realizzata il 26 agosto 2022, un giorno dopo il passaggio della Fiorentina ai gironi di Conference League: "Siamo contenti di disputare una competizione europea quest'anno e di giocare tante partite in pochi giorni. Non so se questo è il miglior momento che sto attraverso a Firenze ma devo ancora impegnarmi molto per migliore perché a inizio stagione ho fatto alcuni errori. Sto lavorando per raggiungere un ottimo livello e ottenere anche la convocazione in Nazionale per il Mondiale. Andare in Qatar sarebbe un sogno, ma al momento la testa è alla Fiorentina. Ritorno al River? Ho bellissimi ricordi con quella maglia ma adesso penso solo alla Viola".