Primavera, Fiorentina-Sampdoria finisce 2-1. Vince ancora la formazione di Galloppa

La Fiorentina primavera continua a vincere. Quinto successo consecutivo per i ragazzi di Galloppa che battono anche la Sampdoria, scavalcano il Sassuolo e raggiungono la seconda posizione in classifica. Al Viola Park finisce 2-1 per i gigliati dopo che la formazione blucerchiata era riuscita a portarci in vantaggio con Bacic sugli sviluppi di un corner. A fine primo tempo Braschi pareggia i conti dal dischetto, mentre a decidere il match ci pensa Mazzeo. Primo gol per il classe 2007 con la maglia della primavera gigliata. Determinanti gli ultimi due minuti della prima frazione. Nella ripresa i blucerchiati sono andati vicini al pareggio con Ovalle Santos che di testa colpisce la traversa.