PRIMAVERA, 0-0 col Sassuolo, +2 dai playout

Finisce 0-0 la sfida odierna della Fiorentina Primavera contro il Sassuolo. A Reggio Emilia i neroverdi hanno ospitato i gigliati, una gara molto fisica e tosta, combattuta in tutti i reparti, ma terminata a reti bianche. Tante occasioni sia da un parte che dall'altra, da segnalare soprattutto una traversa colpita da Pierozzi. Un tempo per parte, meglio la Fiorentina nel primo, mentre meglio la squadra di casa nel secondo. Le due squadre non hanno iniziato proprio benissimo questo campionato. E questo pareggio, ai fini della classifica, serve a poco, anche se le due squadre sono così tornate a fare punti. La Fiorentina rimane a pari punti proprio col Sassuolo undicesima in classifica, al momento a +2 punti dalla zona playout. Il prossimo avversario della Primavera viola sarà il Cagliari.