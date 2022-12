PRES. ARIS, Kokorin è un fenomeno. Finiamo le maglie

A Cipro sono pazzi di Aleksandr Kokorin. Come riporta il media russo championat.com, il presidente dell'Aris Limassol Vladimir Fedorov ha raccontato l'entusiasmo dei tifosi per l'attaccante di proprietà della Fiorentina: "È un fenomeno: i tifosi vanno allo stadio per vedere Kokorin. Tutti vogliono la sua maglia, nei negozi a volte ci viene detto che i venditori non hanno il tempo di preparare la merce: l'entusiasmo per lui è grande. Ma non c'è niente di sorprendente: Kokorin è uno dei più talentuosi nella storia del calcio russo. E per il calcio cipriota e noi dell'Aris è eccezionale. Crediamo che Sasha sarà sempre in salute e ci aiuterà a raggiungere il successo".