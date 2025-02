Pradè e lo sfogo all'indirizzo di Palladino. Tuttosport: "Solo l'ultimo di tanti"

Tuttosport stamani in edicola si sofferma sulla sconfitta incassata dalla Fiorentina contro il Como, che è valsa l’infortunio di Albert Gudmundsson all’osso sacro e la rabbia di Daniele Pradè. "Speriamo che questo ko sia stato solo un incidente di percorso - le parole del ds - Il mercato che abbiamo fatto conferma le nostre ambizioni, non vogliamo un campionato anonimo". Messaggio chiaro, deciso, destinato prima di tutto all’allenatore che periodicamente finisce in discussione.

Non è il primo sfogo di Pradè - si legge - visto che dopo il ko con l’Udinese il ds intimò di ritrovare umiltà, dopo quello col Napoli sbottò: "Loro sono fortissimi ma mi è parso un suicidio nostro". Al termine della sconfitta in casa del Monza parlò di 'mal di pancia' e attaccò: "Perse umiltà e identità, da qui in avanti valuteremo tutto con attenzione". Sta di fatto che il suo messaggio di domenica rimbomba ancora.