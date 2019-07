PRADÈ, Dietrofront: non partirà per gli Stati Uniti

Novità relativa al mercato per quel che riguarda la Fiorentina. Contrariamente a quanto emerso nelle ultime ore Daniele Pradè non partirà per gli Stati Uniti insieme alla squadra, che disputerà l'International Champions Cup nelle prossime settimane. Il direttore sportivo viola deve infatti sistemare tantissimi giocatori in uscita, insieme a Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, e per questo motivo resterà in Italia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com i due dirigenti potrebbero partire per l'America soltanto per assistere dal vivo all'ultima gara, quella a New York contro il Benfica alla Red Bull Arena.