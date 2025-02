Dagli inviati Pongracic rammaricato: "Inaccettabile prendere così l'1-0. Kean out non sia alibi"

Presente nella sala stampa del Franchi nel corso del post-partita di Fiorentina-Como, in casa viola ha preso la parola il centrale Marin Pongracic. Ecco le sue parole dopo il ko di oggi: “Secondo me abbiamo provato a dar qualcosa in più nel secondo tempo ma è stato difficile: loro si sono abbassati e ripartiti in contropiede e per noi era dura. Noi abbiamo corso tanto e perso molta energia. Abbiamo sofferto mentalmente”.

Cosa cambia senza Kean?

“Con un giocatore come lui è tutto più facile, ma anche Zaniolo ha fatto bene. Non deve essere una scusa la sua assenza. In Serie A se non sei al 100% finisci per perdere le partite”.

Adesso gioca molto più spesso…

“Sì, il mister mi ha dato la fiducia e io mi sento in salute. La gara svolta è stata a Roma contro la Lazio, sono felice di giocare e voglio ancora migliorare. Voglio essere parte importante di questa squadra”.

La squadra va subito in confusione dopo il primo episodio negativo: è d’accordo?

“E’ una domanda difficile… è successo anche di ribaltare dei risultati negativi. Oggi è stata una gara difficile, non è accettabile prendere l’1-0 in casa come abbiamo preso noi”.

Avete sottovautato il Como?

"No, assolutamente no. Semmai magari ci esprimiamo meglio quando siamo "underdog", questo sì. Quando affrontiamo un squadra che ci obbliga a far più la partita andiamo in sofferenza".