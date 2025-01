PONGRACIC, Italiano lo vuole a Bologna: non è incedibile

FirenzeViola.it

Il Bologna di Vincenzo Italiano continua a guardare in casa Fiorentina: non ci sono solo l'interesse per Cristiano Biraghi e le voci su Jonathan Ikoné. Secondo quanto riportato da La Nazione, gli emiliani avrebbero puntato Marin Pongracic. Ci sarebbe già stato un contatto per sondare il terreno per il difensore croato, attualmente ai margini con Palladino. Per la Fiorentina, scrive la Nazione, Pongracic non è incedibile. Mentre per Italiano l'ex Lecce sarebbe l'ideale per sostituire in difesa il partente Erlic. L'ostacolo è rappresentato dalla formula, visto che la Viola ha pagato 16 milioni per Pongracic solo pochi mesi fa.