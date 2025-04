Poesio esalta Palladino: "Il gruppo è la forza in più della Fiorentina"

vedi letture

Sul Corriere Fiorentino spazio anche per l'editoriale di Ernesto Poesio, che commenta così il successo in rimonta della Fiorentina a Cagliari: "L’avvio choc e il vantaggio del Cagliari avevano fatto tremare. E soprattutto temere che la corsa per un posto in Europa, almeno passando dal campionato, sarebbe diventata durissima per i viola. E invece la Fiorentina ha messo in campo il proprio talento (Gosens ma anche Beltran), ma soprattutto quella voglia di crederci fino all’ultimo che fanno parte del Dna dello spogliatoio di Palladino.

L’ennesima prova di come questo gruppo non abbia alcuna intenzione di arretrare rispetto alle proprie ambizioni è arrivata ieri, al termine di tre giorni difficilissimi sia per il rinvio di soli due giorni comunicato in ritardo dalla Lega che ha costretto la Fiorentina a restare a Cagliari, sia per l’improvvisa assenza di Kean, l’uomo che più di tutti fino a oggi ha saputo portare sulle sue possenti spalle il peso del sogno europeo. Ma è nel momento del bisogno che la forza del gruppo riesce a tirare fuori qualcosa in più da ogni protagonista".