Pisa-Fiorentina, le misure restrittive: settore ospiti aperto solo per i possessori di tessera del tifoso
L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha emanato una nota a proposito delle misure restrittive per la tifoseria viola in vista dell’incontro di serie A tra Pisa e Fiorentina in programma domenica 28 settembre 2025. Queste le misure che verranno adottate:
Settore Ospiti
L'acquisto dei tagliandi nel settore dedicato ai sostenitori gigliati sarà possibile solo per i possessori della tessera del tifoso.
Altri settori
I residenti nella provincia di Firenze non potranno acquistare biglietti negli altri settori dello stadio Cetilar Arena, neanche se in possesso della membership card del Pisa, qualora la fidelizzazione sia stata effettuata successivamente al 31 maggio scorso. Per tutti i settori i titoli di accesso saranno incedibili. Il servizio di Stewarding sarà implementato, così come anche i servizi nelle attività di prefiltraggio e filtraggio come previsto da specifiche disposizioni di settore.
