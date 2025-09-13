Pioli a DAZN: "Il gap col Napoli è troppo grande. Ma non abbiamo mollato"

A DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli, l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato così la partita: "Siamo andati in difficoltà perché il Napoli ha avuto la qualità per sfruttare i nostri errori di disattenzione. Il calcio di rigore nasce da una posizione sbagliata... Se poi sei sotto di due gol dopo 15 minuti contro una squadra come il Napoli diventa veramente difficile. La squadra invece è stata brava a reagire e a creare delle occasioni anche nel secondo tempo. Dobbiamo migliorare, è chiaro, ma non dobbiamo mai smettere di lottare. Dobbiamo smettere con certe disattenzioni, abbiamo difeso male. Deve essere una lezione per il futuro perché bisogna essere perfetti in tutte le situazioni".

Ci spiega le scelte in attacco?

"Chi è entrato lo ha fatto molto bene e questo è un aspetto positivo anche se il Napoli era normale calasse un po'. Dobbiamo migliorare certi meccanismi. Avevo scelto Dzeko per avere delle giocate alle spalle di Lobotka perché sapevamo che sarebbe andato su Fagioli. Piccoli ci ha dato più presenza in area. Ci sono cose che dobbiamo sviluppare meglio, altre che abbiamo fatto bene. Ma il valore dell'avversario era troppo alto, non potevamo sbagliare nulla".

A che punto è la sua Fiorentina?

"Il lavoro non è mai facile. Ci stiamo conoscendo e ci vuole tempo ma devo dire che la squadra ha sempre lavorato bene. Non siamo soddisfatti dei risultati ma la squadra ha buone qualità, siamo a un buon livello. Volevo vedere il gap che avevamo contro questo livello e il margine è ancora abbastanza ampio. Sta a noi provare a diminuirlo. Non mi sono mai illuso che in due mesi potessimo diventare la squadra migliore del mondo. Siamo una buona squadra e potremo raggiungere un buon livello".