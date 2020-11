PIN, La maglia si onora, sennò mettete le casacche

L'ex viola Celeste Pin attraverso la propria pagina Facebook si è lasciato andare ad un commento non proprio positivo nei confronti dei giocatori della Fiorentina, usciti sconfitti ieri sera dalla sfida contro la Roma: "Buongiorno al popolo Viola.....io non ho fatto il dirigente nè l'allenatore della Fiorentina, ma il giocatore per 9 anni! Dopo aver visto e commentato la partita di ieri,con la Roma, da ex faccio presente: la maglia Viola si onora, altrimenti mettete le casacche neutre per fare la partitella del giovedì ai campini!!!".