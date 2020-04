PEZZELLA, Ho avuto paura ma ora è passata

German Pezzella, difensore e attuale capitano della Fiorentina, ha parlato così al quotidiano Olé a proposito della questione legata al Coronavirus: "Non sono stati facili quei giorni. Ho sempre voluto rimanere tranquillo e calmo anche per tranquillizzare la mia famiglia. Ammetto che, dentro di me, avevo paura di quello che stavo vivendo. Mi chiedevo di continuo come avessi fatto se una mattina mi fossi svegliato senza respirare. Fortunatamente adesso è tutto un lontano ricordo. Quando mi hanno comunicato di essere guarito ero felicissimo. Con Cutrone e Vlahovic non abbiamo avuto gli stessi sintomi. Il virus lo abbiamo preso a al supermercato oppure all'interno del club".