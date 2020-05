PEZZELLA, Contro le fake news: "Non sono positivo"

"Le notizie che circolano su di me sono false, per fortuna il test non è risultato positivo. Si prega di fare attenzione con queste cose". Netto e perentorio il commento di German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, su Twitter. Come sottolineato anche da noi, i giocatori viola risultati positivi al Covid-19 non hanno niente a che vedere con i tre che precedentemente hanno già contratto il virus. Le fake news circolano però e l'argentino non ci sta e ha tenuto personalmente a smentirle.

Las noticias que circulan respecto a mi son falsas, por suerte NO!!! resulte positivo al test. Por favor, prudencia con estas cosas 🙏 — German Pezzella (@Gpezze) May 7, 2020