PERINETTI, Montiel e Meli ritroveranno lo smalto

Il dirigente del Siena Giorgio Perinetti ha parlato delle tematiche viola, a partire da Montiel: "Abbiamo preso Montiel e Meli che al di là delle difficoltà avute ci siamo proposti, ci fa piacere che la Fiorentina ce li abbia dati. Speriamo ritrovino con Gilardino il loro smalto migliore"

Montiel? "Ha qualità importanti e quando ha giocato qualcosa ha fatto. Ci saranno motivi, i viola ha fatto un campionato difficile. Lui è giovane, da noi avrà affetto e riconoscenza se avrà voglia di mettersi a disposizione e ci può aiutare a crescere"

Il mercato? "Scoppiettante ma solo a livello di panchine, con 6 squadre che hanno cambiato allenatore, come la Fiorentina. Quello dei calciatori è stato più soft e tanti big hanno lasciato il nostro campionato, non è stato un buon segnale. Insomma non è stato un mercato intrigante ecco. Qualche anno fa siamo andati oltre poi la pandemia ci ha puniti togliendoci risorse e dandoci grandi problemi. Tanto che ci sono tante proprietà straniere in soccorso ma almeno vuol dire che il nostro calcio piace ancora e che bisogna lavorare per dare ulteriore appeal e puntare sui giovani, creando in casa quei campioni che non possiamo permetterci".

Mercato della Fiorentina? "Ha fatto degli sforzi, anche per tenere Vlahovic dando un bel segnale"

Gilardino e Meli? "Gila mantiene la sua schiettezza e genuinità, lo scorso anno diverse cose non gli hanno permesso di esprimersi ma lo abbiamo confermato con fiducia. Siamo convinti che farà bene. Meli lo vidi a Moena contro il Benevento di Inzaghi che mi piacque molto e sono contento di averlo preso anche se non è arrivato nelle migliori condizioni però siamo convinti di rimetterlo in sesto".