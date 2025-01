PECCI A RFV, Strano non ci fossero polemiche a Firenze

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista di Torino e Fiorentina Eraldo Pecci è intervenuto oggi durante 'Viola amore mio' su Radio Firenzeviola, dicendo la sua sul momento della Fiorentina: "Sarebbe strano se non ci fossero polemiche a Firenze... Fin qui tutto normale. Al di là delle polemiche qualche momento difficile succede a tutti, vedo anche la Lazio che ha rallentato. Da quando non c'è più Bove deve ancora ritrovare l'assetto migliore. Colpani e Gudmundsson mi piacciono molto ma manca l'equilibrio, secondo me ci arriveremo. Se questi giocatori stessero più in piedi magari vedremmo qualche giocata in più, non sopporto chi prende palla e non vede l'ora di buttarsi e prendere fallo. La Fiorentina ne ha due o tre che fanno così, e non parlo di Gudmundsson".

Cosa ne pensa dell'arrivo di Folorunsho?

"Ci sono i titolari e le riserve. Non solo per il valore ma anche per l'equilibrio che può avere una squadra. Adesso queste caratteristiche vanno ritrovate alla ricerca di un nuovo equilibrio, se Palladino lo ritrova la Fiorentina è una buona squadra anche se ovviamente non è al livello dell'Inter. In Italia vedo pochi giocatori che fanno la differenza. Concordo con Nassi su Folorunsho quando dice che non cambia le carte in tavola per la Fiorentina".

