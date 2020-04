PASQUA, Ecco come la passano i giocatori viola

Una Pasqua anomala per tutti, passata da soli o con i familiari più stretti. E i giocatori viola non si sottraggono a questa regola, restando rigorosamente a casa. Ecco allora come l'hanno passata e come hanno fatto gli auguri ai tifosi viola e followers alcuni di loro. Pietro Terracciano ad esempio, lontano da moglie e figli, ha avuto una sorpresa dagli amici: un bel pranzo pasquale in piena regola. Come dice lui stesso in un post: "voglio condividere con tutti voi un gesto bellissimo da parte dei miei amici vicini di casa. Sapendo che oggi fossi solo hanno pensato di condividere il loro pranzo Pasquale con me, ovviamente lasciandomi senza parole, non vi ringrazierò mai abbastanza @giulyn1 solo per il fatto di avermi fatto sentire un po' meno solo oggi. Questi sono i gesti che fanno bene al cuore e che mi danno la forza di dire ai miei figli "Tranquilli, andrà tutto bene".

In solitudine ma con la tavola piena di regali, tra uova e colombe, anche DusanVlahovic, che ha mantenuto il sorriso anche durante la malattia. Pranzo in giardino per Marco Benassi con la moglie Giusy e i due figli; per Federico Ceccherini e la bella Carola un pranzetto a base di pesce e verdure e la foto di rito sul terrazzo con il cagnolino Zenzero. Per Lorenzo Venuti due feste in una: compleanno e Pasqua con Augusta che ha fatto l'immancabile torta con la candeline da spegnere. Infine Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti se la ridono comunque, per questa loro insolita e solitaria prima Pasqua insieme.