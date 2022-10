PAROLO, Anche io 1° anno in Europa ho fatto fatica

Al commento per DAZN durante Atalanta-Fiorentina, l'ex centrocampista Marco Parolo ha detto la sua sulla prestazione della squadra di Italiano: "I tre con più qualità, Barak, Bonaventura e Saponara, avevano sempre l'uomo addosso. Nelle situazioni in cui si poteva cercare uno spunto, la Fiorentina non è riuscita mai a trovare delle giocate di qualità. Jovic nel finale insieme a Cabral ha mostrato le sue qualità, ora sta ad Italiano accenderlo".

Su Nico Gonzalez: "La sua assenza a Bergamo si è sentita, ha qualità e forza fisica per poter giocare anche sotto una costante pressione avversaria, a differenza di Kouamè e Ikonè che magari hanno più bisogno di spazi e in una partita "maschia" come quella fanno più fatica. Le difficoltà nascono da più fattori.Tra le altre, c'è la poca abitudine di Italiano a preparare una sfida in tre giorni. Si sta mettendo alla prova sotto questo aspetto per la prima volta in carriera e per questo qualcosa a livello mentale la squadra paga. Anche io al primo anno di competizioni europee ho avuto difficoltà".