PAR-FIO, Vittoria di platino al Tardini: 2-1 e +9 sulla B

La Fiorentina interrompe il suo digiuno da vittorie e torna al successo imponendosi in una sfida decisiva come quella di oggi contro il Parma: finisce 2-1 al Tardini grazie alle reti decisive di Pulgar su calcio di rigore al 19’ e al 31’ del primo tempo che annullano il gol sempre dagli undici metri di Kucka ad inizio ripresa. Con questa vittoria di platino i viola si portano a 34 punti e vanno a +9 sulla zona retrocessione. Dopo un primo tempo dominato dalla squadra di Iachini (con un super Venuti), i viola calano nella ripresa colpiti a freddo dal gol dei padroni di casa. I viola tengono botta e prima si salvano con Terracciano su Gervinho e poi vanno ad un passo dall’1-3 due volte prima con Cutrone (oggi molto male) e poi con Sottil. Non accade più niente nel finale nonostante i 7’ di recupero.