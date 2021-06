PANICO, Ora è in pole per la Fiorentina Femminile

Sempre più probabile il cambio in panchina per la Fiorentina Femminile. Con ogni probabilità Antonio Cincotta non sarà il tecnico viola anche per la prossima stagione. Al suo posto sarebbe in pole Patrizia Panico, che starebbe per battere in volata le candidature di Renato Buso e Rita Guarino. Panico (ex calciatrice della Fiorentina nella stagione 2015-16) è attualmente il Ct della Nazionale Under-15 maschile e vice Ct della Nazionale Under-21. Lo riporta TMW.