Palladino troppo difensivista? Ecco la risposta del tecnico e quel paragone con il passato

vedi letture

Una delle tante critiche mosse a Raffaele Palladino in questi giorni, soprattutto alla luce delle due partite con l'Inter (delle quali una sola ha ripagato in termini di risultati) è di essere troppo difensivista. L'allenatore però risponde con un paragone che lo "assilla" da quando è arrivato a Firenze, nel bene più spesso, nel male quando i risultati non gli danno ragione, quello con Italiano e il suo gioco. Queste le sue parole:

"Ricordo il primo giorno che sono venuto in sala stampa, mi dicevate che la squadra prendeva troppi gol... io non ascolto le critiche, cerco di fare del mio meglio, stando bene in campo. Abbiamo dato alla squadra automatismi chiari e infatti siamo la quarta miglior difesa del campionato. I numeri sono importanti e fanno capire come sta lavorando la squadra. Io devo mettere in condizione la squadra di star bene e il nostro obiettivo è fare più punti possibile".