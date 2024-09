PALLADINO, Sono convinto faremo un'ottima prestazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Raffaele Palladino ha voluto rassicurare i tifosi iniziando con il certificare il lavoro svolto in questi sette giorni, affermando: "Questa settimana è stata molto positiva e produttiva. Avere la settimana tipo è importante per lavorare e stare insieme; ho avuto tanti input positivi."

Sul rapporto con Colpani e sulla motivazione del giocatore: "Devo motivare tutti. Il calcio è fatto di questo, di energia positiva. Hai nominato Colpani, ma lo faccio per ogni singolo calciatore. Se diamo il 100%, diventiamo una squadra. Sono convinto che faremo un'ottima prestazione."

Su Cataldi e sulla sua collocazione tattica: "Danilo è carico, ci tiene a far bene. Dal primo giorno ha dato grande energia. Oggi ho fatto fatica a decidere la formazione perché potevano scendere in campo diversi giocatori. La Lazio ci metterà in difficoltà, ma noi siamo pronti a fare la nostra prestazione."