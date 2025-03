Palladino nel pre di Fiorentina-Juventus: "Vorremmo regalare una notte magica ai tifosi"

Il tecnico viola Raffaele Palladino ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Juventus ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "C'è molto entusiasmo per il passaggio di turno in Conference. E' stato importante per noi, ci siamo mossi bene. A volte cambiare non è giusto, quindi ho voluto dare continuità di formazione con le mie scelte. Oggi mi aspetto una grande prova di maturità della mia squadra. Noi abbiamo già visto nella gara di andata quanto viene sentita. In città si percepisce che questa è la gara dell'anno. Noi verremmo regalare una notte magica ai nostri tifosi, ci proveremo con tutte le nostre energie. La Juve è ferita, ma viene da un periodo positivo e vorrà fare i punti".

Gudmundsson? "Albert sta crescendo, giorno dopo giorno. Mi piace il suo atteggiamento negli allenamenti. Abbiamo sofferto a non averlo, lo abbiamo recuperato. Poi oggi servono tutti, Lucas Beltran è altrettanto importante, noi oggi abbiamo bisogno di tutti".