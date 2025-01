PALLADINO, Il miglior modo di iniziare il 2025: al Franchi

È stato decisamente un bel clima quello respirato oggi al Franchi, per il primo allenamento dell'anno che la Fiorentina ha voluto svolgere a porte aperte, abbracciando i 5mila tifosi accorsi allo stadio per inaugurare il 2025 verso la gara col Napoli. A suonare la carica, via social, ci pensa anche Raffaele Palladino. Il tecnico dei viola ha infatti celebrato l'atmosfera di oggi ripostandola attraverso una Storia Instagram, contornata dalla didascalia: "Come iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Buon 2025 a tutti". Questo il reel: