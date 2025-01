PALLADINO, Bocciato anche dai quotidiani: le pagelle

FirenzeViola.it

Anche per i quotidiani in edicola oggi uno dei principali responsabili dello scialbo pareggio in casa (1-1) della Fiorentina contro il Torino è Raffaele Palladino: Per combattere la crisi - è l'analisi alla pagella del tecnico viola sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport - prova con Folorunsho, ma è l’unica modifica che funziona. Squadra debole di mente e con limiti tecnico-tattici". "Nella ripresa gestisce il risultato invece di mordere - si legge su Tuttosport -: 2° punto nelle ultime 6 gare, con un’evidente crisi di gioco e di mentalità. Involuzione preoccupante: la squadra pare sabbia che gli scivola dalle dita, dopo il filotto da record di vittorie prima di Natale".

"Due punti in sei partite - riporta il Corriere dello Sport - ma quello di ieri ha le sembianze della sconfitta per mille motivi. Fiorentina senza gioco, anima, identità. E certe sue scelte rimangono incomprensibili". Su Tuttomercatoweb.com si scrive: "C’è bisogno di un guizzo per uscire dalla crisi, prova a riproporre la ‘mossa Bove’ di inizio stagione con Folorunsho nel ruolo di ala tattica del 4-2-3-1. La sua squadra approccia bene il match e si mette in posizione di controllo, sfruttando al meglio l’assist del rosso a Dembele con l’1-0 di Kean. Al rientro dall’intervallo però la Fiorentina si siede un po’ troppo sul vantaggio numerico e di punteggio, vedendosi beffata per via di una clamorosa topica difensiva. Lui non brilla però per coraggio negli assalti finali in superiorità, rinviando le mosse offensive troppo in avanti".

Le pagelle di Raffaele Palladino

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Firenzeviola.it: 4,5

TuttoMercatoWeb.com: 5