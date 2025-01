ORLANDO A RFV, Palladino recuperi Gud. Folorunsho...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare delle tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da un possibile futuro 11 della formazione di Palladino: "4-2-3-1 con un centrocampista in più. Sono d'accordo sul far fare a Folorunsho quello che faceva Bove. A Colpani darei un pochino di pausa sperando che si possa riprendere. Sottil è in condizione e quando un giocatore come lui sta bene così non va mai levato. Folorunsho riesce a fare le due fasi perché ha corsa potrebbe fare il lavoro di Bove".

Sulle scelte di Palladino contro il Napoli

"Sono molto arrabbiato perchè in una partita così importante contro un avversario più forte non puoi inserire una difesa a tre con un giocatore esordiente. Moreno prima dell'errore tra l'altro aveva fatto bene. Hai tolto certezze che al momento non ti potevi permettere di togliere. Sono partite che devi giocare sporche senza inventarti niente di nuovo. Ho commentato la partita e si vedeva che il Napoli aveva il match in mano. Il Napoli risultato a parte non ha mai giocato bene fin qui. Non è per infierire ma alla Fiorentina è mancato l'esterno dalla parte destra che non ha dato ne gol ne assist. Colpani va fatto rifiatare e la società poi dovrà avere la forza di prendere un giocatore che può portare numeri importanti i quella posizione. Ci sono poi gli inserimenti di Folorunsho, le giocate di Adli. Non puoi permetterti di giocare con due centrocampisti, considerando che hai due esterni che non possono sempre fare la doppia fase come Spinazzola grandi risultati".

Gudmundsson, cosa gliene sembra?

"E' lontano parente di quello visto quando è entrato. Non so perché abbia perso entusiasmo ma è il fiore all'occhiello del mercato viola. L'allenatore deve lavorarci per recuperarlo perché è importantissimo. Anche Kean ne ha bisogno di Gudmundsson. L'allenatore bravo è quello che valorizza un giocatore anche ridandogli fiducia. Lui deve ritrovare il vero Gudmundsson e poi dopo potrà riproporre la formazione che ha dato continuità, punti e sicurezza ai viola. Se perdi sicurezza sono tutti più timorosi, anche i difensori. Prima la Fiorentina dava sempre l'idea di avere la partita in mano, mentre ora sembra che possa perdere contro tutti".

