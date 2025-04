Oggi Moise Kean al Viola Park, CorSport: "Atteso un confronto con Palladino"

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma su Moise Kean. L’attaccante, rientrato a Firenze nella serata ieri, è pronto a raggiungere il Viola Park per sostenere l’allenamento e per parlare con Palladino. Un colloqui che servirà al tecnico soprattutto per capire in linea di massima quante possibilità ci siano per schierarlo dall'inizio. Il giocatore resta in forse: con ogni probabilità sarà decisivo proprio il confronto di oggi con Palladino. Nel caso in cui lo staff debba fare a meno del centravanti, se non a gara in corso, ne beneficerà il tandem formato da Gudmundsson e Beltran. In alternativa si scalda Zaniolo,