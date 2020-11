OBODO, Rapito di nuovo: "4 ore in un bagagliaio"

Una disavventura terribile per l'ex centrocampista della Fiorentina Christian Obodo. Come ha raccontato lo stesso giocatore a Brila FM, Obodo è stato rinchiuso nel bagagliaio di un'auto per quattro ore prima di essere portato a spintoni dai suoi rapitori nella boscaglia. Una disavventura durata un giorno, visto che la domenica stessa è stato liberato, ma non per questo meno traumatica, visto che Obodo è stato derubato di tutto ciò che aveva con sé e anche di denaro con il bancomat, prima che lo stesso ex centrocampista potesse tornare a casa. "È stato davvero fastidioso essere rinchiuso per quattro ore nel bagagliaio della macchina e nel caldo. I rapitori mi hanno persino raccontato di come hanno perso denaro per aver scommesso sul gol della Nigeria nel secondo tempo. Non mi hanno ferito né intimidito però onestamente non riesco a capire il motivo per cui qualcuno vuole farmi affrontare questo genere di cose di nuovo". Obodo era stato infatti già rapito nel giugno del 2012, quando si stava recando in chiesa ad Effurun, vicino a Warri. Ora sta seriamente pensando di trasferirsi in un altro luogo.