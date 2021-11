NOSOTTI, Berardi viola? Con un'offerta adeguata...

Marco Nosotti, giornalista Sky al seguito della Nazionale, ha parlato degli azzurri e di due giocatori dell'Italia obiettivi di mercato anche della Fiorentina. Ecco le sue parole: "L'Irlanda del Nord sulla carta è una squadra battibile, non ha giocatori forti ed ha difficoltà a segnare. Poi ci saranno sicuramente delle difficoltà, per loro sarà un orgoglio dare il massimo contro i campioni d’Europa e in casa hanno giocato tre partite e non hanno mai preso gol. Ho parlato con i giocatori della Nazionale, che erano liberi dopo pranzo, e li ho visti tranquilli, fiduciosi.



Raspadori attaccante della Nazionale? "Credo che debba completare il suo cammino, come personalità e anche come spessore all’interno di una partita. Sono un grande estimatore di questo ragazzo, anche se non so se può essere l’uomo giusto contro una squadra fisica come l’Irlanda del Nord".



Berardi a Firenze? "Il Sassuolo in attacco ha diverse alternative, da Raspadori a Scamacca, Djuricic o anche Boga sugli esterni. Quindi il Sassuolo potrebbe trovare una soluzione per sostituirlo in caso di partenza. È chiaro che non se ne priverebbe prima di pensarci bene, ma se arrivasse un offerta adeguatamente importante il Sassuolo ci penserebbe!”