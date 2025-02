FirenzeViola Ndour-Fiorentina accordo vicino per 6 milioni. Da definire l'intesa col giocatore

Cher Ndour e la Fiorentina sono sempre più vicini. I viola e il Paris Saint Germain sono ad un passo dal trovare l'accordo per il passaggio a titolo definitivo del centrocampista bresciano per una cifra pari a 6 milioni di Euro. Il club francese però si terrà una percentuale, del 40%, sulla futura rivendita. Tutto fatto quindi tra le due società. Per arrivare alla fumata bianca definitiva dell'affare manca ancora l'intesa tra la Fiorentina e il giocatore. I viola comunque potrebbero non fermarsi a Ndour. L'arrivo del mediano classe 2004 non escluderebbe Fagioli che la Fiorentina sta continuando a trattare con la Juventus.