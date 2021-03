NAPPI, Vlahovic? Si rivela un bomber ma non lo è

L'ex calciatore viola Marco Nappi, intervenendo a "Stadio Aperto" su TMW Radio, ha parlato dell'exploit di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Si diceva che non segnava e giocasse troppo lontano dalla porta, invece è un giocatore importante che si è sbloccato e sta facendo ottime prestazioni, oltre ai gol che sono importantissimi per la Fiorentina. Fortunatamente si è scoperto bomber e sta portando fuori i viola fuori da una zona pericolosissima. La bagarre però non è finita: domenica col Milan di Pioli sarà una battaglia molto dura. Se hai talento la butti dentro a qualsiasi età. Ok, Toni è esploso più tardi ma non credo che ci sia un'età alla quale si matura. Vlahovic però per me non è un classico bomber, l'ho sempre detto e continuerò a ripeterlo nonostante la tripletta al Benevento".

E' stata una mossa azzardata rinunciare a Cutrone a gennaio e lasciare Vlahovic senza concorrenza?

"A volte è pericoloso non avere nessuno dietro che spinge per giocare, però è come per il portiere: devi essere motivato sempre al mille per mille anche se la tua concorrenza è scarsa, mai adagiarsi sulla propria unicità. Dipende anche dal carattere che uno ha. Andiamoci cauti, però, ha segnato tre gol al Benevento che non vince dal 3 gennaio... Lui è già in una grande squadra, la Fiorentina non è il Crotone o il Benevento: ora lasciamolo tranquillo".