Napoli in chiusura su Comuzzo: per il Corriere dello Sport Conte può averlo già domenica

Pietro Comuzzo sarà con ogni probabilità il protagonista del mercato di Serie A anche per la giornata di oggi. Sono ore in cui verrà definita la trattativa che potrebbe portare il difensore classe 2005 dalla Fiorentina al Napoli. Una trattativa vera, seria e neanche lontana dalla chiusura, come scrive il Corriere dello Sport: la distanza tra Napoli e Fiorentina è minima, più o meno 5 milioni di euro, qualche bonus. Dettagli, alla luce della portata dell’affare: oggi la Viola riceverà un’offerta da 30 milioni complessivi tra base fissa (25 milioni) e bonus (5). La formula: prestito biennale con obbligo di riscatto. Proposta già preannunciata dopo aver carpito il placet del giocatore: il ds del Napoli Manna, a Milano da qualche giorno, ha parlato con il collega ds Pradè dopo il muro per il prestito di Marin Pongracic e poi con l’agente del giocatore, Minieri.

La volontà, insomma, è chiudere al più presto: non che ci siano chissà quali margini, considerando che il gong del mercato scatterà alla mezzanotte di lunedì, ma non è escluso che Comuzzo possa partecipare già domenica alla trasferta di Roma. Oggi, scrive il Corriere, la Fiorentina riceverà l’offerta ufficiale e la trattativa conoscerà lo snodo decisivo: c’è ancora un po’ di distanza, ma lo scheletro e la spina dorsale dell’affare sono già stati costruiti da Manna, il cervello dell’operazione, e i rapporti tra De Laurentiis e Commisso, i proprietari, sono eccellenti. Insomma, allo stato non sembrano esserci ostacoli veri a una conclusione della storia con brindisi. Per Comuzzo è pronto un quinquennale con ingaggio nettamente migliorato rispetto ai trecentomila euro percepiti alla Fiorentina (contratto a scalare fino al 2028 rinnovato a settembre).