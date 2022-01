NAPOLI-ACF I numeri della sfida di Coppa Italia

Alla vigilia del match di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, la Lega Calcio Serie A ha pubblicato il consueto riepilogo statistico del match che si giocherà domani alle ore 18 al Maradona. Andiamo a vedere i numeri e le curiosità sull'ottavo di finale tra azzurri e viola:

La Fiorentina è la squadra contro cui il Napoli ha registrato più pareggi in Coppa Italia (otto); completano il bilancio sei vittorie partenopee e tre per i toscani. Il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro la Fiorentina in Coppa Italia (1N): tanti successi quanti in tutte le precedenti 13 gare contro i viola nella competizione (7N, 3P). Napoli e Fiorentina si affrontano per la terza volta negli ottavi di finale di Coppa Italia: i partenopei hanno superato il turno in ciascuna delle due precedenti occasioni, nel 1987/88 e 1990/91. L'ultima volta in cui il Napoli ha perso la prima partita stagionale giocata in Coppa Italia è stata nel dicembre 2012 (1-2 v Bologna); da allora, i partenopei hanno sempre passato il turno nelle successive otto occasioni. Il Napoli non ha trovato il successo nelle ultime due partite giocate in Coppa Italia (pareggio e sconfitta contro l'Atalanta nella scorsa edizione); risale a gennaio 2008, l'ultima occasione in cui i partenopei non hanno vinto tre gare di fila nella competizione. La Fiorentina ha passato il turno in sette delle ultime nove occasioni in cui ha giocato gli ottavi di finale di Coppa Italia; tuttavia, una delle due eliminazioni è arrivata proprio nella scorsa edizione, a seguito della sconfitta interna, per 1-2, contro l'Inter.

La Fiorentina ha segnato in tutte le ultime 13 partite disputate in Coppa Italia, l’ultima gara in cui non è andata a segno è stata nel 2017 contro la Lazio (0-1) – i viola non fanno meglio dal 1998 quando arrivarono a quota 16. La Fiorentina è la squadra che nei sedicesimi di finale di questa Coppa Italia, giocati a dicembre, ha registrato il possesso palla più alto (65.6%, contro il Benevento).

Andrea Petagna ha segnato due gol in tutte le competizioni contro la Fiorentina, entrambi realizzati in partite interne; tuttavia, nessuna di queste reti è arrivata con la maglia del Napoli (Atalanta nel 2018 e SPAL nel 2019). Nell'ultimo turno di Coppa Italia, contro il Benevento, Riccardo Sottil ha segnato il suo terzo gol nella competizione, il primo con la maglia Viola; nei sedicesimi di finale di questa edizione, nessun giocatore ha effettuato più tiri nello specchio (quattro, al pari di Francesco Forte) del classe '99 della Fiorentina.