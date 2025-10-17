De Gea: "Questo ambiente mi fa bene. Facile scegliere Firenze"

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a So Foot Arena. Ecco le parole dello spagnolo: "Appena arrivato alla Fiorentina mi sono sentito subito a mio agio. Il Viola Park è incredibile ed ha avuto un suo peso nella mia decisione finale. Ma non è solo questo: in compagnia di staff, compagni e adetti ai lavori mi sento come all'interno di una grande famiglia. Sto bene a Firenze e nell'ambiente fiorentino. I tifosi sono speciali, una delle cose che amo di più è guardare la curva che canta. Infine viene la città, è una di quella che tutti vorrebbero visitare e io ho la fortuna di viverci. E' piccola, ma è bello viverci e il cibo è speciale. Tutti questi aspetti hanno contribuito nella mia decisione di rimanere, con la voglia di portare a casa un trofeo".

L'ex Manchester United ha poi parlato del suo anno lontano dal campo: "In quell'anno ho imparato che si può vivere anche non giocando a calcio, e devo dire che è stato uno degli anni più belli della mia vita dal punto di vista personale. Perché ho avuto l'opportunità di passare più tempo con la mia famiglia, che a causa del mio lavoro continuo al Manchester United, non vedevo mai. L'unica cosa che mi è mancata di più è stata non poter vivere lo spogliatoio, ma sono una persona a cui piace molto stare a casa con i propri familiari e in quell'anno ho fatto prevalentemente quello".

De Gea ha poi parlato della chiamata della Fiorentina: "Nell'anno sabbatico mi allenavo e sentivo di essere pronto e di non dover dimostrare il mio valore. L'unica cosa che desideravo era tornare a competere e giocare in un top campionato, le altre leghe non fanno per me. Il mio desiderio era quello di poter vivere in Italia e giocarci e quando è arrivata la chiamata della Fiorentina, la decisione è stata semplice".