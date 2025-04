Moviola, Zwayer se la cava ma non vede il fallo su Mandragora. Dubbi sul contatto Silva-Dodo

Fischietto tedesco di grande esperienza internazionale ieri sera per l'andata dei quarti di finale di Conference League tra Celje e Fiorentina. Sotto gli occhi del presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin Felix Zwayer dirige una sfida che fila via tranquilla nel primo tempo e che si accende, anche per quanto riguarda gli episodi arbitrali, nella ripresa. Riguardo al fischietto tedesco i quotidiani oggi in edicola sono quasi tutti allineati nel giudicare appena sufficiente la sua prestazione.

6 per La Nazione, 6 per La Gazzetta dello Sport e 6 per TuttoSport. L'unico giornale che non passa a Zwayer l'errore sul rigore per la Fiorentina, ovvero non aver visto in diretta (ha avuto bisogno dell'ausilio del Var) il pestone di Karnicnik su Mandragora, è Il Corriere dello Sport che assegna 4,5 al direttore di gara tedesco. Giusto il rigore per il Celje per il contatto tra Pongracic e Matko mentre ci sono maggiori dubbi sulla gestione dei cartellini, soprattutto il giallo a Dodo costretto a saltare per squalifica il match di ritorno, e sul mancato calcio di rigore in favore dei viola per il contatto tra il terzino brasiliano e il portiere del Celje Silva. Per la Rosea giusto far proseguire, per Il Corriere dello Sport e La Nazione invece si poteva punire.