Morte Astori, la Procura chiede tre condanne: cosa è emerso dal processo

vedi letture

Per la morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 nel ritiro prepartita a Udine, al secondo processo a Firenze il pm Antonino Nastasi ha chiesto 3 anni e 6 mesi per il professore Giorgio Galanti, 3 anni per la dottoressa Loria Toncelli e 1 anno e 4 mesi di reclusione per il professore Pietro Amedeo Modesti. Per il pubblico ministero, Galanti e Toncelli devono rispondere di falso, Modesti invece di distruzione di atto autentico.

Secondo le ipotesi dell'accusa i tre avrebbero contribuito alla presunta falsificazione di un certificato medico per un esame diagnostico a cui il giocatore in realtà non sarebbe mai stato sottoposto. La conclusione delle arringhe è in programma per il prossimo 31 marzo, poi ci sarà la sentenza del Tribunale in merito alle responsabilità per quanto riguarda la morte improvvisa di Davide Astori nell'hotel Là di Moret di Udine.

Queste accuse e questo processo fanno parte del secondo filone dell'inchiesta, mentre nel processo principale Galanti è stato già condannato in primo grado a un anno (attualmente la pena è sospesa) per omicidio colposo. La pena è stata poi confermata in appello, manca solo il processo in Cassazione che è stato fissato per il 4 marzo 2025. Lo riporta gonews.it.