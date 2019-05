MONTELLA (SKY), Ci va tutto male. E l'arbitro...

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita a Parma per 1-0: "Non parlo mai degli arbitri, ma oggi non ho capito il suo metro di giudizio. A Simeone non ha fischiato un fallo, c'era fallo sul portiere in occasione della traversa, poi sul finale c'era uno spalla a spalla sul gioco aereo e ho perso la testa. Non l'ho capito, l'ho detto anche al quarto uomo: ora inizio a fare i nomi degli arbitri così come fanno loro quando sbaglio io. Credo ci fosse anche rigore su Chiesa, ora dobbiamo pensare a domenica prossima. Sembra una stagione maledetta, che va finita in Serie A. Pochi gol? Cosa possiamo dire alla squadra? Siamo tra i più pericolosi in campionato. Abbiamo forse solo poca tranquillità nei passaggi, si sbaglia sempre l'ultima scelta. Questo è perché c'è poca tranquillità nell'ultimo periodo. Secondo tempo? Abbiamo giocato bene come contro il Milan, ci va tutto male. Non dobbiamo fare vittimismi, rimbocchiamoci le maniche e mettiamo ogni energia comune per domenica. Salvezza col Genoa? Non dobbiamo pensare che sia tutto da buttare, giocando con la convinzione che si è vista oggi. Muriel? L'ho tenuto fuori perché mi aspettavo un Parma inizialmente chiuso e usare Muriel sul finale pensando si allargassero gli spazi".