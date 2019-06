MONTELLA, Commisso ha già deciso: avanti con lui

La decisione era nell'aria, visto che - come documentato su queste pagine - nella serata americana di domani presenzierà alla cena del Viola Club New York assieme al neo-proprietario, ai suoi familiari e al braccio destro Joe Barone, ma adesso si può dire senza timore di smentite che Vincenzo Montella sarà l'allenatore della Fiorentina anche nella prossima stagione. Non arriveranno comunicati perché il contratto parla chiaro e prevede altri due anni di accordo, ma ormai, secondo quanto ci risulta, si può dare per assodato: Rocco Commisso ha deciso di andare avanti con l'Aeroplanino.