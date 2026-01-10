Milan, Allegri: "Fiorentina in salute. Modric non giocherà, Nkunku recuperato"
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, avversario domani al Franchi della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa sulla partita di domani: "Nkunku è abile e arruolabile e ne ho quattro davanti: due titolari e due in panchina. Modric difficilmente giocherà, credo che verrà in panchina con noi. Abbiamo recuperato, giovedì non abbiamo speso troppe energie. Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute, la classifica non rispecchia il valore della squadra. Dispiace non aver vinto contro il Genoa, ma il punto risulterà importante".
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadradi Alberto Polverosi
2 Brescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
