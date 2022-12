MERCATO, Viola pensano a A. Rossi, portiere del Boca

Il tema del portiere rimane rilevante in casa Fiorentina, che potrebbe veder tornare Gollini all'Atalanta a gennaio e deve quindi correre sul mercato per cercare un vice Terracciano. Secondo quanto riportato da asromalive il Boca Juniors non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto di Agustin Rossi, in scadenza nel giugno 2023 e munito di passaporto italiano, la Fiorentina avrebbe ricevuto informazioni su di lui da diversi intermediari. Oltre ai viola, sul portiere argentino ci sono anche Inter e Roma.