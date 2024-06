MERCATO, Sondaggio della Fiorentina per Kean

FirenzeViola.it

Secondo Tuttosport Moise Kean non rientra nei piani del nuovo mister Thiago Motta. Il suo contratto scade nel 2025 e non c'è mai stata un'intesa per il rinnovo. Ecco perché senza dubbio partirà, ma il suo ingaggio da 3 milioni spaventa potenziali pretendenti. In Serie A invece ci sarebbero tre squadre che hanno sondato il terreno, Fiorentina, Bologna e appunto Parma. Il giocatore, pur di intraprendere una nuova avventura, potrebbe accontentarsi di cifre inferiori rispetto a quelle attuali, magari firmando un contratto a lunga scadenza.