MERCATO, Fase cruciale per le tre "F" della mediana

Il mercato della Fiorentina entra nella fase cruciale con diverse operazioni in ballo. A scriverlo è La Nazione, che riferisce come la società abbia messo tutto in stand-by in attesa di novità dall’America. Tra gli obiettivi, Pablo Marì (Monza) è vicino alla chiusura per 3 milioni, anche se il Napoli nelle ultime ore starebbe pensando proprio allo spagnolo. Proprio con gli azzurri, Pradè potrebbe parlare di Biraghi e Pongracic.

Ikoné potrebbe essere scambiato con Sanabria del Torino, mentre Koaumé è a un passo dall’Empoli. La Fiorentina sta anche valutando Fazzini, per cui sono richiesti circa 15 milioni e sta cercando di riaprire i discorsi con il Genoa per Frendrup (nonostante la richiesta di 30 milioni) e con la Juve per Fagioli, ma il Marsiglia è favorito. Infine, Man (Parma) e Cristante (Roma) sono profili che potrebbero rinforzare il centrocampo: per Man c’è una trattativa sul prezzo (12 milioni offerti contro 15 richiesti), mentre per Cristante si studia un prestito con diritto di riscatto.