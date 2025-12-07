Mercato e un dirigente con esperienza: così la Fiorentina si può risollevare
FirenzeViola.it
Il campo ha nuovamente parlato, adesso per salvare questa Fiorentina urgono anche interventi sul mercato, dato che i 92 milioni spesi in estate non stanno fruttando. Le dimissioni di Daniele Pradè alla vigilia di Fiorentina-Lecce, match che sanci di fatto la fine anche del Pioli bis, non si sono rivelate un rimedio alla crisi come auspicavano i tifosi. La squadra resta fragile così come la società. Anche infatti per i problemi di salute e la ontananza del patron Commisso, sottolinea Tuttosport, a questa Fiorentina servirebbe un manager di calcio esperto, capace di fare da punto di riferimento.
Pubblicità
Primo Piano
Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessunodi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Copertina
FirenzeViolaFiorentina ultima solitaria, lezione dal Verona. Ora multa o panchina a chi non ragiona di gruppo
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
Luca CalamaiUndici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com