Mercato e un dirigente con esperienza: così la Fiorentina si può risollevare

Mercato e un dirigente con esperienza: così la Fiorentina si può risollevareFirenzeViola.it
© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 09:15Primo Piano
di Redazione FV

Il campo ha nuovamente parlato, adesso per salvare questa Fiorentina urgono anche interventi sul mercato, dato che i 92 milioni spesi in estate non stanno fruttando. Le dimissioni di Daniele Pradè alla vigilia di Fiorentina-Lecce, match che sanci di fatto la fine anche del Pioli bis, non si sono rivelate un rimedio alla crisi come auspicavano i tifosi. La squadra resta fragile così come la società. Anche infatti per i problemi di salute e la ontananza del patron Commisso, sottolinea Tuttosport, a questa Fiorentina servirebbe un manager di calcio esperto, capace di fare da punto di riferimento.