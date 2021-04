MERCATO, Anche i viola sul 2000 dell'Empoli Parisi

Non c'è solo Samuele Ricci fra i giovani talenti di casa Empoli a far gola in Serie A. Al centro dei primi rumors in vista della prossima estate ci sono anche Nedim Bajrami e Fabiano Parisi, rispettivamente trequartista svizzero di origini albanesi e terzino sinistro prelevato l'estate scorsa dall'Avellino in Serie C. Per loro, si legge su EmpoliChannel, gli apprezzamenti non mancano. Per il centrocampista classe 1999 ci sarebbero gli interessi di Atalanta e Sampdoria, mentre per il difensore classe 2000 oltre allo stesso club blucerchiato si sono fatte avanti nel corso del tempo Napoli, Fiorentina e Cagliari.